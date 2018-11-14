58-летняя женщина устроила поножовщину в своей квартире в Тверской области
Она ударила своего сожителя ножом в живот
Женщину ждет лишение свободы Фото: архив "КП"
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В Тверской области Бежецкая межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу.
В судебном заседании установлено, что 58-летняя женщина в начале сентября выпивала в своей квартире с сожителем. Влюбленные поругались, тогда женщина взяла нож и ударил им мужчину в живот.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Бежецкий городской суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.