Два человека получили травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-14T11:45:01+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 ноября, на 284 км трассы М-10, проходящей через Вышневолоцкий район Тверской области, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 11:30.

Установлено, что 60-летний обладатель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" не справился с управлением и пустил машину в неуправляемый занос. В итоге транспортное средство оказалось в кювете.

Как сообщает Управление ГИБДД, в результате аварии пострадал водитель, а так же его 58-летняя пассажирка. Потерпевших доставили в больницу.