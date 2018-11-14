Пять машин столкнулись "паровозиком" в Твери

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-14T11:39:43+03:00

Место аварии Фото: Валерий Большаков (группа в соцсети "ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ")

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В Твери столкнулись пять автомобилей. Авария произошла возле дома № 45/24 по улице Софьи Перовской в 18:00 13 ноября.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 48-летний водитель ехал на автомобиле “Фольксваген Поло” в левой полосе. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди “Рено Сандеро”. Хечбек протаранил “Форд Фьюжн”, а тот “Ниссан Кашкай”. Последним участником паровозика стал “Рено Логан”.

Травмы в результате столкновения получила 25-летняя девушка-водитель “Рено Сандеро”. Ее доставили в больницу.