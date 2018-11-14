19-летнего жителя Твери подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-14T10:01:44+03:00

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В Тверской области Калининский районный суд избрал в отношении 19-летнего парня меру пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство об этом подал следователь Калининского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ.

Молодого жителя Твери подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщает пресс-служба суда, постановление пока не вступило в законную силу. Поэтому арестованный еще может обжаловать меру пресечения.

Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.