Осужденному в колонию Твери пытались передать телефоны, спрятанные в банки с тушёнкой
В Твери осужденному в исправительную колонию № 1 строгого режима пытались передать мобильные телефоны.
Запрещенные предметы были обнаружены в банках с тушенкой при отработке оперативной информации. Осужденный, которому предназначалась посылка, отбывал наказание за разбой.
В УФСИН России по Тверской области сообщили, вскрытые жестяные банки содержали не только мясные консервы, но и запрещенные «специи»: три сотовых телефона, четыре зарядных устройства, три аккумуляторных батареи для сотового телефона, блютуз-гарнитуру, шесть гарнитур для телефона, пять USB-проводов, две сим-карты, карту памяти и модем-роутер.
По данному факту проводится проверка. В отношении отправителя посылки составлен протокол об административном правонарушении.