2018-11-14T09:46:49+03:00
Общество

Осужденному в колонию Твери пытались передать телефоны, спрятанные в банки с тушёнкой

"Вкусную" посылку задержали сотрудники ИК №1
Виктория ЖУКОВА
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В банках тушенки были сюрпризы Фото: УФСИН России по Тверской областиВ банках тушенки были сюрпризы Фото: УФСИН России по Тверской области
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В Твери осужденному в исправительную колонию № 1 строгого режима пытались передать мобильные телефоны.

Запрещенные предметы были обнаружены в банках с тушенкой при отработке оперативной информации. Осужденный, которому предназначалась посылка, отбывал наказание за разбой.

В УФСИН России по Тверской области сообщили, вскрытые жестяные банки содержали не только мясные консервы, но и запрещенные «специи»: три сотовых телефона, четыре зарядных устройства, три аккумуляторных батареи для сотового телефона, блютуз-гарнитуру, шесть гарнитур для телефона, пять USB-проводов, две сим-карты, карту памяти и модем-роутер.

По данному факту проводится проверка. В отношении отправителя посылки составлен протокол об административном правонарушении.

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