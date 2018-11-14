2018-11-14T09:14:15+03:00
Здоровье

Вакцинация против гриппа в Твери продолжится до конца ноября

Привить планируют еще около 190 тысяч жителей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Вакцинация продолжится до конца ноябряВакцинация продолжится до конца ноябряФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Твери с середины сентября проходит еженедельный мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день во всех возрастных группах заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога более чем на 30%, а случаев гриппа зарегистрировано не было.

Однако прогнозируется сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Поэтому в городе продолжается вакцинация населения. Привить против гриппа планируют еще около 191 тысячи человек, из которых 48 тысяч – дети.

В администрации Твери рассказали, что прививку можно сделать взрослым в пяти больницах, а детям - в четырех учреждениях. Вакцинация продолжится до конца ноября.

Специалисты утверждают, что заболеть гриппом после вакцинации невозможно, вакцина инактивированная, то есть не содержит живых вирусов.

В связи с важностью проведения вакцинации в городе усилена профилактическая и разъяснительная работа. Например, в детских садах и школах, а также в других учреждениях с массовым пребыванием детей ужесточен контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий и ежедневным медицинским осмотром ребят.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летнего жителя Твери подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Осужденному в колонию Твери пытались передать телефоны, спрятанные в банки с тушёнкой
Во время "Контроля трезвости" автоинспекторы задержали порядка 50 водителей с признаками опьянения
Пожилой мужчина сильно обгорел во время пожара в собственном доме в Тверской области
Мужчина похитил со двора дома в Твери неисправную "Газель" и сдал её в металлолом
Спасатели провели пожарно-тактические учения на территории комплекса в промзоне Боровлево-2 в Твери
Нарушения пожарной безопасности были обнаружены в детских садах в Тверской области
Транспортный налог на мощные автомобили увеличат в Тверской области
Лекция доктора богословия Алексея Осипова «Жизнь по Евангелию» пройдет в Твери
В Горсаду и в парке Победы в Твери зальют катки и установят горки
Штрафы за нарушение ПДД в Тверской области направят на ремонт дорог