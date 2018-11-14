Вакцинация против гриппа в Твери продолжится до конца ноября

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-14T09:14:15+03:00

Привить планируют еще около 190 тысяч жителей

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В Твери с середины сентября проходит еженедельный мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день во всех возрастных группах заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога более чем на 30%, а случаев гриппа зарегистрировано не было.

Однако прогнозируется сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Поэтому в городе продолжается вакцинация населения. Привить против гриппа планируют еще около 191 тысячи человек, из которых 48 тысяч – дети.

В администрации Твери рассказали, что прививку можно сделать взрослым в пяти больницах, а детям - в четырех учреждениях. Вакцинация продолжится до конца ноября.

Специалисты утверждают, что заболеть гриппом после вакцинации невозможно, вакцина инактивированная, то есть не содержит живых вирусов.

В связи с важностью проведения вакцинации в городе усилена профилактическая и разъяснительная работа. Например, в детских садах и школах, а также в других учреждениях с массовым пребыванием детей ужесточен контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий и ежедневным медицинским осмотром ребят.