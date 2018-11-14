Во время "Контроля трезвости" автоинспекторы задержали порядка 50 водителей с признаками опьянения

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-14T08:45:46+03:00

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В Тверской области подведены итоги очередного профилактического мероприятия «Контроль трезвости». Дорожные полицейские ловили любителей неоправданного риска. Мероприятие проходило в выходные, с 9 по 11 ноября.

За это время автоинспекторы задержали 56 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Причем 23 нарушителя остановили в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщают, что с начала года выявлено 4396 водителей, которые управляли автомобилем под «мухой». Причем около 500 из них сели в таком состоянии за руль повторно.

Жители Тверской области могут помочь автоинспекторам. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, сообщите об этом по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02. Дежурному надо назвать марку автомобиля, госномер, цвет и направление движения.