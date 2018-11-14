Пожилой мужчина сильно обгорел во время пожара в собственном доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-14T08:12:08+03:00

Дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении

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В деревне Дуброво Бежецкого района Тверской области загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила спасателям в 12:21 13 ноября.

В результате пожара огонь полностью уничтожил деревянное, одноэтажное строение. Потушить возгорание спасателям удалось только в 15:00. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяина дома.

В ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что во время пожара ожоги 97% тела II-степени получил 72-летний владелец дома. Его доставили в районную больницу Бежецка.