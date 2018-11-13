2018-11-13T20:28:37+03:00
Происшествия

Мужчина похитил со двора дома в Твери неисправную "Газель" и сдал её в металлолом

Полицейские проверяют, причастен ли фигурант к другим преступлениям
Ирина ТАРАСОВА
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Злоумышленник оказался ранее уже судимЗлоумышленник оказался ранее уже судимФото: Василий ХОДАРЕВ
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58-летний житель Твери обратился в полицию за помощью. У мужчины похитили автомобиль марки «Газель», припаркованный во дворе дома. Машина была в неисправном состоянии и стоила порядка 80 000 рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оперативники составили описание похищенного транспортного средства и изъяли на месте следы и улики.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний ранее уже судимый житель Твери, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Мужчина в отделе полиции сознался в содеянном. Он рассказал, что сдал чужую машину в пункт приема металла. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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