Спасатели провели пожарно-тактические учения на территории комплекса в промзоне Боровлево-2 в Твери

СЕГОДНЯ 19:44 2018-11-13T21:40:41+03:00

По замыслу учений в здании осталось 2 человека Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Твери спасатели провели пожарно-тактические учения в распределительном центре Интернет-компании в промышленной зоне Боровлево-2.

Участие в работе приняли 58 специалистов из разных подразделений пожарной охраны региона. Также было задействовано 15 единиц техники.

По тактическому замыслу, в результате замыкания электрической проводки загорелся транспортировочный кар. Огонь распространился на упакованную продукцию и склад упаковочной тары, также произошло задымление складских помещений, и создалась угроза распространения огня на зону других корпусов.

- Общая площадь промышленно-логистического комплекса составляет 52 000 квадратных метров. Здание комплекса имеет 15 эвакуационных выходов. Всего в зоне склада находится 109 человек, - сообщили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области.

Пожарные оперативно потушили условный пожар. Также были отработаны действия пожарных расчетов, звеньев газодымозащитной службы по эвакуации оставшихся в здании людей. Ведь по замыслу в здании осталось 2 человека – их спасли огнеборцы. В ходе условного тушения применялась высотная техника, так как один из трех боевых участков был определен на крыше.

Поставленные перед личным составом задачи в ходе учения выполнены.