2018-11-13T19:09:30+03:00
Общество

Нарушения пожарной безопасности были обнаружены в детских садах в Тверской области

Проверку проводила прокуратура
Виктория ЖУКОВА
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Проверку проводила прокуратура Фото: архив "КП"Проверку проводила прокуратура Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокурорская проверка выявила нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Проверка проходила в Весьегонском районе в трех детских садах. В двух учреждения не был заключен договор на обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации и системы Стрелец-мониторинг. А в третьем саду были нарушены правила при использовании котельных. Также в одной из групп специалисты нашли испорченный огнетушитель (без шланга).

Кроме того, эвакуационные выходы в детских учреждениях не соответствовали требованиям безопасности.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении трех заведующих возбуждены дела об административном правонарушении. Все должностные лица привлечены к административной ответственности.

Результаты их рассмотрения и устранение нарушений на контроле в прокуратуре района.

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