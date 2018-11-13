Транспортный налог на мощные автомобили увеличат в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-13T18:30:00+03:00

Владельцам мощных автомобилей придется платить в два раза больше. Фото: архив "КП"

Ставку поднимут почти в два раза

Изменить размер текста: A A

В Тверской области планируют повысить ставку транспортного налога на автомобили премиум-класса. Тариф поднимут до уровня других субъектов Центрального федерального округа.

Предполагаемое нововведение затронет владельцев легковых машин, мощность двигателя у которых более 200 л. с. Внесение изменений в региональный закон о транспортном налоге обсудили 13 ноября на заседании правительства Тверской области.

Деньги, полученные от сбора транспортного налога, направят на ремонт дорожной сети.

По информации областного правительства, для автомобилей мощностью двигателя от 200 до 250 л.с. налоговая ставка увеличится с 45 до 75 рублей. А владельцам автомобилей мощностью более 250 л. с. придется платить по 150 рублей.

Ожидается, что объём дополнительных доходов в дорожный фонд региона составит 144,8 млн рублей.

Напомним, что в течение последних лет ставка транспортного налога для мощных автомобилей в Тверской области оставалась неизменной и являлась самой низкой в ЦФО.