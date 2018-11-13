2018-11-13T18:22:03+03:00
Общество

Лекция доктора богословия Алексея Осипова «Жизнь по Евангелию» пройдет в Твери

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Одной из последних книг Алексея Осипова стала книга комментариев на Евангелие от Матфея. Фото: с сайта Отдела культуры Тверской и Кашинской епархииОдной из последних книг Алексея Осипова стала книга комментариев на Евангелие от Матфея. Фото: с сайта Отдела культуры Тверской и Кашинской епархии
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14 ноября в ДК «Химволокно» Твери пройдет публичная лекция известного современного богослова, профессора Московской духовной академии, автора многочисленных книг и публичных лекций Алексея Ильича Осипова.

Организаторами выступили - храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Твери, храм во имя свт. Иоанна архиепископа Сан-Францисского и Шанхайского чудотворца Твери совместно с Отделом культуры Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Одной из последних книг Алексея Осипова стала книга комментариев на Евангелие от Матфея, поэтому свою лекцию в Твери Алексей Ильич посвятит теме «Жизнь по Евангелию».

Начало в 18.00.

«Комментарии к Евангелию от Матфея» — уникальная книга. Как говорит ее автор Алексей Ильич Осипов, войти в Церковь — значит жить по евангельским заповедям. И вся святоотеческая традиция двух тысячелетий — осмысление этой жизни, жизни с Евангелием.

Эту книгу от многих других отличает ясный и точный язык. Живым, современным языком профессор Алексей Осипов вводит читателя в святоотеческую традицию.

«Настоящий подвижник, прекрасный пример подвижнической жизни в миру, пример для монахов, пример для мирян, необычайная умница, необычайно совестливой души человек, принципиально отстаивающий свои убеждения»

Епископ Тихон (Шевкунов) о профессоре А.И. Осипове.

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