Лекция доктора богословия Алексея Осипова «Жизнь по Евангелию» пройдет в Твери
14 ноября в ДК «Химволокно» Твери пройдет публичная лекция известного современного богослова, профессора Московской духовной академии, автора многочисленных книг и публичных лекций Алексея Ильича Осипова.
Организаторами выступили - храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Твери, храм во имя свт. Иоанна архиепископа Сан-Францисского и Шанхайского чудотворца Твери совместно с Отделом культуры Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.
Одной из последних книг Алексея Осипова стала книга комментариев на Евангелие от Матфея, поэтому свою лекцию в Твери Алексей Ильич посвятит теме «Жизнь по Евангелию».
Начало в 18.00.
«Комментарии к Евангелию от Матфея» — уникальная книга. Как говорит ее автор Алексей Ильич Осипов, войти в Церковь — значит жить по евангельским заповедям. И вся святоотеческая традиция двух тысячелетий — осмысление этой жизни, жизни с Евангелием.
Эту книгу от многих других отличает ясный и точный язык. Живым, современным языком профессор Алексей Осипов вводит читателя в святоотеческую традицию.
«Настоящий подвижник, прекрасный пример подвижнической жизни в миру, пример для монахов, пример для мирян, необычайная умница, необычайно совестливой души человек, принципиально отстаивающий свои убеждения»
Епископ Тихон (Шевкунов) о профессоре А.И. Осипове.