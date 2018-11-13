В Горсаду и в парке Победы в Твери зальют катки и установят горки

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-13T18:21:52+03:00

Жителям Твери будет, чем заняться в новогодние выходные

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В Твери планируют, как город украсят к Новому году. Основные работы должны быть завершены до середины декабря. Районные администрации уже начали проводить конкурентные процедуры по определению подрядчиков на монтаж и подключение световых конструкций.

В Горсаду, например, установят две светодиодные арки, 16-метрую ель и большой арочный тоннель, оформленный «звездным небом». В зоне детских аттракционов расположится традиционная «Почта Деда Мороза», а также фотозона «Снеговики» и «Варежки».

Кроме того появятся в Городском саду и различные зимние развлечения. В парке устанавливают семиметровая деревянную горку, с которой можно будет кататься на тюбингах. Зальют и каток площадью 1000 кв.м. с подсветкой, музыкальным сопровождением и раздевалками.

Еще один каток появится в парке Победы. Там же планируют возвести трёхметровую горку для катания.

В администрации Твери рассказали, что прорабатывается вопрос организации лыжни в ландшафтном парке «Тьмака».