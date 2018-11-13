2018-11-13T18:21:52+03:00
Общество

В Горсаду и в парке Победы в Твери зальют катки и установят горки

Жителям Твери будет, чем заняться в новогодние выходные
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Семиметровую горку уже собираютСемиметровую горку уже собираютФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Твери планируют, как город украсят к Новому году. Основные работы должны быть завершены до середины декабря. Районные администрации уже начали проводить конкурентные процедуры по определению подрядчиков на монтаж и подключение световых конструкций.

В Горсаду, например, установят две светодиодные арки, 16-метрую ель и большой арочный тоннель, оформленный «звездным небом». В зоне детских аттракционов расположится традиционная «Почта Деда Мороза», а также фотозона «Снеговики» и «Варежки».

Кроме того появятся в Городском саду и различные зимние развлечения. В парке устанавливают семиметровая деревянную горку, с которой можно будет кататься на тюбингах. Зальют и каток площадью 1000 кв.м. с подсветкой, музыкальным сопровождением и раздевалками.

Еще один каток появится в парке Победы. Там же планируют возвести трёхметровую горку для катания.

В администрации Твери рассказали, что прорабатывается вопрос организации лыжни в ландшафтном парке «Тьмака».

В Горсаду установят высокую ель Фото: администрация Твери

В Горсаду установят высокую ель Фото: администрация Твери

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина похитил со двора дома в Твери неисправную "Газель" и сдал её в металлолом
Спасатели провели пожарно-тактические учения на территории комплекса в промзоне Боровлево-2 в Твери
Нарушения пожарной безопасности были обнаружены в детских садах в Тверской области
Транспортный налог на мощные автомобили увеличат в Тверской области
Лекция доктора богословия Алексея Осипова «Жизнь по Евангелию» пройдет в Твери
Штрафы за нарушение ПДД в Тверской области направят на ремонт дорог
39-летний житель Тверской области распространял в сети откровенные фотографии с несовершеннолетними
Икону Михаила Тверского и Анны Кашинской передадут в Севастополь
Спектакль тверского ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» стал номинантом Российской Национальной премии «Арлекин»
Мужчина сначала не хотел открывать дверь полицейским, а потом напал на них с кулаками в Тверской области
На перекрестке в Твери несколько часов не будет работать светофор
На дорогах в Тверской области возможен гололед
Судьба граффити с Солженицыным отложена до общего собрания жильцов
Следователи СК рассказали как жила семья, в которой была убита четырехмесячная девочка в Твери
В Твери полицейские оперативно раскрыли кражу
14-метровую ель установят к Новому году в центре Твери
Следователи СКР проверят социальные службы после гибели четырехмесячной девочки в Твери
Тверскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Константин Маслов
В Тверской области мужчине назначили штраф за хранение огнестрельного оружия
У 20-летнего парня полицейские изъяли наркотики в Тверской области
Отечественная легковушка и японский внедорожник не поделили дорогу в Тверской области
Пожилая женщина получила травмы в одной из маршруток в Твери
Подведены итоги IV чемпионата "Молодые профессионалы", который проходил в Твери
20-летние парни до смерти избили мужчину в Твери из-за пакета с алкоголем
Автомобилист сбил двухлетнюю велосипедистку в Твери
Завершен ремонт коллектора в поселке им. Крупской - этап крупнейшего проекта «Тверь Водоканала» в 2018 году