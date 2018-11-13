Штрафы за нарушение ПДД в Тверской области направят на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-13T17:20:47+03:00

Речь идет не только о штрафах за превышение скорости и нарушение ПДД, но и о взысканиях от машин с перегрузом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Тверской области доходы от штрафов за нарушения правил дорожного движения направят непосредственно в Дорожный фонд региона. Соответствующие изменения внесут в региональное законодательство. Этот вопрос был рассмотрен на заседании областного Правительства, которое 13 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

- Средства будут направлены на дорожные работы в регионе. По прогнозам на 2019 год эта цифра составит более 800 млн рублей. Это не только штрафы за превышение скорости и нарушение правил дорожного движения, но и взыскания от машин с перегрузом, которые разбивают дорожное полотно, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

В этом же году общий объём дорожного фонда Тверской области составляет более 7,1 млрд рублей.