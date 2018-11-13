2018-11-13T16:37:28+03:00
Происшествия

39-летний житель Тверской области распространял в сети откровенные фотографии с несовершеннолетними

Снимки он скачивал в Интернете и выкладывал в соцсети
Виктория ЖУКОВА
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Для установления обстоятельств, проводятся компьютерная и судебная искусствоведческая экспертизы. Фото: архив "КП"Для установления обстоятельств, проводятся компьютерная и судебная искусствоведческая экспертизы. Фото: архив "КП"
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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело по факту приобретения, хранения и распространения в соцсети фотографий порнографического характера с участием подростков.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2016 году мужчина скачал порнографические снимки с изображением несовершеннолетних через Интернет. После этого он создал фиктивный аккаунт в соцсети и выложил туда все фотографии.

Следователем регионального СКР при проведении совместных мероприятий с подразделениями отдела «К» и специального назначения «Гром» УМВД России по Тверской области был задержан подозреваемый, 39-летний житель Кимрского района. По решению суда мужчине была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых ему преступлений. Свою причастность к расследуемым преступлениям он подтвердил и дал признательные показания, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи обыскали жилье подозреваемого и изъяли системный блок, накопитель на жестких дисках, карту памяти и планшет.

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