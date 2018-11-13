Икону Михаила Тверского и Анны Кашинской передадут в Севастополь

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-13T18:08:34+03:00

Событие приурочено к празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя и 650-летия преставление его супруги Фото: Виктория ЖУКОВА

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Икону князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской, которую написали в Твери, передадут в дар городу-герою Севастополю.

Планируется, что икона будет в Севастополе уже в конце ноября-начале декабря этого. Передадут ее во время вечера памяти святого благоверного князя. Это мероприятие при поддержке правительства Тверской области проведут Фонд Екатерины Бакуниной совместно с отделом культуры Тверской Епархии.

Икону небесных покровителей Тверского края написала Елена Антонова. Создана работа в необычном для подобных образов стиле.

Михаил Тверской – это единственный князь эпохи русского средневековья, от которого осталось прижизненное изображение. Оно сохранилось в тверском списке «Хроники Георгия Амартола» ХIII-начала ХIV в.в.

Верхневолжье и Севастополь объединяют имена многих знаменитых людей. Прежде всего, это вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. Также в каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках, установлено более 10 мемориальных досок и памятников уроженцам Верхневолжья. А два учебных заведения города носят имена тверских героев: школа имени Екатерины Бакуниной и Педагогический колледж имени Петра Менькова.