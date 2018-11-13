2018-11-13T18:08:34+03:00
Общество

Икону Михаила Тверского и Анны Кашинской передадут в Севастополь

Автором иконы стала Елена Антонова
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Событие приурочено к празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя и 650-летия преставление его супругиСобытие приурочено к празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя и 650-летия преставление его супругиФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Икону князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской, которую написали в Твери, передадут в дар городу-герою Севастополю.

Планируется, что икона будет в Севастополе уже в конце ноября-начале декабря этого. Передадут ее во время вечера памяти святого благоверного князя. Это мероприятие при поддержке правительства Тверской области проведут Фонд Екатерины Бакуниной совместно с отделом культуры Тверской Епархии.

Икону небесных покровителей Тверского края написала Елена Антонова. Создана работа в необычном для подобных образов стиле.

Михаил Тверской – это единственный князь эпохи русского средневековья, от которого осталось прижизненное изображение. Оно сохранилось в тверском списке «Хроники Георгия Амартола» ХIII-начала ХIV в.в.

Верхневолжье и Севастополь объединяют имена многих знаменитых людей. Прежде всего, это вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов. Также в каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках, установлено более 10 мемориальных досок и памятников уроженцам Верхневолжья. А два учебных заведения города носят имена тверских героев: школа имени Екатерины Бакуниной и Педагогический колледж имени Петра Менькова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лекция доктора богословия Алексея Осипова «Жизнь по Евангелию» пройдет в Твери
В Горсаду и в парке Победы в Твери зальют катки и установят горки
Штрафы за нарушение ПДД в Тверской области направят на ремонт дорог
39-летний житель Тверской области распространял в сети откровенные фотографии с несовершеннолетними
Спектакль тверского ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» стал номинантом Российской Национальной премии «Арлекин»
Мужчина сначала не хотел открывать дверь полицейским, а потом напал на них с кулаками в Тверской области
На перекрестке в Твери несколько часов не будет работать светофор
На дорогах в Тверской области возможен гололед
Судьба граффити с Солженицыным отложена до общего собрания жильцов
Следователи СК рассказали как жила семья, в которой была убита четырехмесячная девочка в Твери
В Твери полицейские оперативно раскрыли кражу
14-метровую ель установят к Новому году в центре Твери
Следователи СКР проверят социальные службы после гибели четырехмесячной девочки в Твери
Тверскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Константин Маслов
В Тверской области мужчине назначили штраф за хранение огнестрельного оружия
У 20-летнего парня полицейские изъяли наркотики в Тверской области
Отечественная легковушка и японский внедорожник не поделили дорогу в Тверской области
Пожилая женщина получила травмы в одной из маршруток в Твери
Подведены итоги IV чемпионата "Молодые профессионалы", который проходил в Твери
20-летние парни до смерти избили мужчину в Твери из-за пакета с алкоголем
Автомобилист сбил двухлетнюю велосипедистку в Твери
Завершен ремонт коллектора в поселке им. Крупской - этап крупнейшего проекта «Тверь Водоканала» в 2018 году