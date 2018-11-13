Мужчина сначала не хотел открывать дверь полицейским, а потом напал на них с кулаками в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-13T15:20:31+03:00

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В Тверской области молодой человек напал с кулаками на полицейских. Произошло это в конце октября на одной из турбаз Пеновского района.

При пресечении полицейскими преступления молодой человек оказал сопротивление. Он закрылся в комнате и не хотел открывать дверь на требования правоохранителей. После этого он вышел из комнаты и напал на полицейских. Его задержали. Однако и тут молодой мужчина стал хулиганить: он отказывался сесть в служебный автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Пеновского районного суда, молодой человек признал свою вину. На суде было установлено, что действия сотрудников полиции носили законный характер. Мужчине назначен штраф в 500 рублей.