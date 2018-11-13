Спектакль тверского ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» стал номинантом Российской Национальной премии «Арлекин»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-13T16:54:56+03:00

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Ура, свершилось! Тверскою ТЮЗ сообщает, что спектакль «Сны о кошках и мышах» в постановке Вероники Вигг вошёл в число номинантов на соискание Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2019 года. В этом году фестиваль пройдет в 16-ый раз.

Тверскую постановку в череде 119 спектаклей российских театров (это рекордное количество заявок за все годы существования фестиваля «Арлекин») отсмотрел экспертный совет, после чего была сформирована конкурсная программа XVI фестиваля театрального искусства из 10 спектаклей!

Помимо Тверского театра юного зрителя номинантами Премии стали Большой драматический театр им. Товстоногова со спектаклем «Три толстяка» (реж. Андрей Могучий), Санкт-Петербургский Большой театр кукол (один из лучших театров кукол страны) со спектаклем «Мой дедушка был вишней» (реж. Иван Пачин), Упсала-цирк со спектаклем «Сны Пиросмани» (реж. Лариса Афанасьева) и другие театры со всей страны.

- Показ спектаклей-номинантов состоится в апреле 2019 года в городе Санкт-Петербург и мы уже точно едем! И, конечно, будем бороться за победу, - рассказал "Комсомолке" директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев.

Напомним, Российская Национальная премия в области театрального искусства для детей «Арлекин» - это самая престижная Премия страны среди театров для детей и молодёжи.