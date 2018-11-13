На перекрестке в Твери несколько часов не будет работать светофор

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-13T14:42:45+03:00

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На пересечении улиц Вагжанова и 15 лет октября с 13:25 отключены светофоры, которые установлены по углам перекрёстка. Это вынужденная мера, необходимая для проведения технических работ. Включат светофоры после 15:30.

В данный момент проезд осуществляется по правилам нерегулируемых перекрёстков. Водители при проезде должны руководиться знаками приоритета. Также они обязаны пропускать пешеходов на "зебре".

Госавтоинспекция Тверской области сообщает, что водителям нужно быть особенно осторожными и внимательными.