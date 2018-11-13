2018-11-13T14:42:45+03:00
Общество

На перекрестке в Твери несколько часов не будет работать светофор

Проходят ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Заработают светофоры после обедаЗаработают светофоры после обедаФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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На пересечении улиц Вагжанова и 15 лет октября с 13:25 отключены светофоры, которые установлены по углам перекрёстка. Это вынужденная мера, необходимая для проведения технических работ. Включат светофоры после 15:30.

В данный момент проезд осуществляется по правилам нерегулируемых перекрёстков. Водители при проезде должны руководиться знаками приоритета. Также они обязаны пропускать пешеходов на "зебре".

Госавтоинспекция Тверской области сообщает, что водителям нужно быть особенно осторожными и внимательными.

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