2018-11-13T14:00:45+03:00
Общество

На дорогах в Тверской области возможен гололед

Жителей региона предупреждает МЧС
Виктория ЖУКОВА
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!Фото: Алексей ФОКИН
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В Тверской области постепенно падает дневная температура. В связи с этим на дорогах может образоваться ледяная корка. В региональном УМЧС России информируют, что в ближайшие часы сегодня, 13 ноября, будет гололед. Причем каток на дорогах сохранится на весь день.

Главное управление МЧС России по Тверской области советует жителям региона внимательнее относиться к собственной безопасности. Удвоить бдительность должны водители автотранспорта.

Даже хорошо подготовленный к зимней езде автомобиль полностью не убережет от непредвиденных ситуаций. Самое страшное, что может случиться в гололед - это потеря сцепления с дорогой. В такие моменты большинство водителей начинают паниковать и теряют над собой контроль. Лучше заранее тренировать реакцию и навыки на отдельных площадках, чтобы быть готовым к опасным ситуациям на дорогах.

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