2018-11-13T13:01:35+03:00
Происшествия

Следователи СК рассказали как жила семья, в которой была убита четырехмесячная девочка в Твери

Отец ребенка выпивал и периодически избивал свою сожительницу
Виктория ЖУКОВА
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Поругавшись с любимым, женщина вернулась жить к своим родным. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПоругавшись с любимым, женщина вернулась жить к своим родным. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери следователи Заволжского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ продолжают расследование уголовного дела по факту убийства четырехмесячной девочки. В рамках расследования также было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, трагедия произошла 10 ноября в Пролетарском районе Твери. В одной из квартир была обнаружена погибшая новорожденная с признаками удушения. По подозрению в преступлении была арестована 31-летняя мать ребенка.

Из материалов уголовного дела следует, что женщина до 4 ноября этого года жила у своего сожителя. Они вместе воспитывали девочку. При этом отец малышки ранее был судим и находился под административном надзором. Официально мужчина нигде не работал и жил на случайные заработки.

Родители девочки часто ссорились из-за спиртного. Выпив, мужчина избивал свою сожительницу. За это он привлекался к административной ответственности и стоял на профилактическом учете в полиции.

- Несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечивать защиту прав и законных интересов детей, необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей ребенка, а также своевременному выявлению девочки, находящейся в социально опасном положении и изъятию последней из семьи, принято не было, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Бездействие соцработников привело к убийству ребенка.

Напомним, что после случившегося проверку пройдут все социальные службы.

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