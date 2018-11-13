В Твери полицейские оперативно раскрыли кражу

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-13T12:57:30+03:00

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25-летняя жительница Твери обратилась в отделение полиции с заявлением о краже мобильного телефона стоимостью около 26 тысяч рублей. Потерпевшая оставила его на столе в одном из местных кафе, а когда вернулась, устройства на месте не было.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, полицейские выехали на место происшествия и в кратчайшие сроки по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя безработная местная жительница.

Женщина была задержана. Обвиняемая призналась в содеяном и вернула похищенное имущество. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.