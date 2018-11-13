Тверскую станцию скорой медицинской помощи возглавил Константин Маслов

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-13T12:04:16+03:00

Контракт с главврачом заключается на год

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Тверскую станцию скорой медицинской помощи теперь возглавляет Константин Маслов. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте учреждения.

Ранее Константин занимал пост заместителя главного врача Тверской ССМП.

Напомним, что в минувшие выходные медики в своем сообществе разместили информацию о том, что продлевать контракт с бывшим главным врачом станции Алексеем Мечетным не будут. Алексей Борисович руководил станцией с ноября 2017 года.

Также медики сообщают, что готовятся к большим изменениям.