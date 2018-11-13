2018-11-13T11:29:47+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчине назначили штраф за хранение огнестрельного оружия

Обвиняемый выплатит 10 тысяч рублей
Юлия ПРОХОРОВА
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Обвиняемый выплатит 10 тысяч рублей Фото: архив "КП"Обвиняемый выплатит 10 тысяч рублей Фото: архив "КП"
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В мае 2016 года, в Тверской области мужчина обнаружил в вещах своего покойного брата сигнальный пистолет. Вместо того, чтобы сдать огнестрельное оружие в отдел полиции, он решил сохранить его при себе, не получая разрешение на хранение, тем самым, нарушив Федеральный закон “Об оружии”.

Как сообщает прокуратура Калязинского района, 11 июля 2018 года в деревне Осиновец полицейские осмотрели автомобиль местного жителя и изъяли сигнальный пистолет. 28-летний мужчина был задержан.

13 ноября 2018 года Калязинский районный суд назначил наказание обвиняемому в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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