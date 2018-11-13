У 20-летнего парня полицейские изъяли наркотики в Тверской области
В Тверской области полицейские в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» получили информацию о распространении наркотических средств на территории Конаково.
После проверки сведений оперативники на одной из улиц задержали 20-летнего парня. У молодого человека при себе был полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что парень носил с собой более одного грамма синтетического наркотика.
По информации УМВД России по Тверской области, в отношении молодого человека уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.
Полицейские проверяют, где и для каких целей фигурант приобрел наркотик.