2018-11-13T11:16:45+03:00
Происшествия

У 20-летнего парня полицейские изъяли наркотики в Тверской области

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы Фото: УВМД России по Тверской областиМолодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы Фото: УВМД России по Тверской области
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В Тверской области полицейские в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» получили информацию о распространении наркотических средств на территории Конаково.

После проверки сведений оперативники на одной из улиц задержали 20-летнего парня. У молодого человека при себе был полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что парень носил с собой более одного грамма синтетического наркотика.

По информации УМВД России по Тверской области, в отношении молодого человека уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

Полицейские проверяют, где и для каких целей фигурант приобрел наркотик.

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