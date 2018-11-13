Отечественная легковушка и японский внедорожник не поделили дорогу в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-13T11:01:43+03:00

Водителю иномарки помощь была оказана на месте ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В понедельник, 12 ноября, на 113 км федеральной дороги М-10 Россия, которая проходит через Конаковский район Тверской области, случилась авария с пострадавшим. Дорожное происшествие произошло около 19:11.

Установлено, что 28-летний водитель "ВАЗа 21144" двигаясь по крайней правой полосе захотел перестроиться в другой ряд, однако при этом не стал уступать дорогу обладателю "Toyota Rav 4", который двигался в попутном направлении. Не ожидавший такого маневра 29-летний водитель иномарки сначала наехал на площадку автобусной остановки, а затем съехав в кювет опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель "Toyota" был осмотрен врачами на месте ДТП.