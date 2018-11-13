Подведены итоги IV чемпионата "Молодые профессионалы", который проходил в Твери

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-13T10:32:13+03:00

Соревнования проходили с 6 по 9 ноября. Фото: областное правительство

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В Тверской области подведены итоги IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы», а также II отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс».

Стартовали соревнования 6 ноября. Участие в них приняли порядка 170 юных специалистов из колледжей Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Бологое, Западной Двины, Калязина, Кашина, Конаково, Кимр, Ржева, Удомли, Торопца, Торжка, Старицы, Нелидово, Осташкова, Кувшиново и других городов Тверской области.

В этом году на чемпионате «Молодые профессионалы» было представлено 20 номинаций.

По информации областного правительства победителем в номинации «Ресторанный сервис» стал Никита Корнийчук, а в компетенции «Поварское дело» - Максим Беляев.

Лучшими в отрасли «Туризма» стали Решетова Елизавета и Феоктистова Анастасия, в компетенции «Администрирование отеля» - Гришунова Алина, а в номинации «Технология моды» - Ирина Шевченко.

Лучшим молодым парикмахером стала студента Ангелина Орлова. Конкурс дошкольного работника (воспитателя) выиграла Виноградова Надежда, а в компетенции «Медицинский и социальный уход» победила Чиванова Лилия.

Самыми активными предпринимателями оказались Журавлев Аркадий и Пулькин Павел.

Все студенты, которые заняли первые места, учатся в Твери.