Подведены итоги IV чемпионата "Молодые профессионалы", который проходил в Твери
В Тверской области подведены итоги IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы», а также II отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс».
Стартовали соревнования 6 ноября. Участие в них приняли порядка 170 юных специалистов из колледжей Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Бологое, Западной Двины, Калязина, Кашина, Конаково, Кимр, Ржева, Удомли, Торопца, Торжка, Старицы, Нелидово, Осташкова, Кувшиново и других городов Тверской области.
В этом году на чемпионате «Молодые профессионалы» было представлено 20 номинаций.
По информации областного правительства победителем в номинации «Ресторанный сервис» стал Никита Корнийчук, а в компетенции «Поварское дело» - Максим Беляев.
Лучшими в отрасли «Туризма» стали Решетова Елизавета и Феоктистова Анастасия, в компетенции «Администрирование отеля» - Гришунова Алина, а в номинации «Технология моды» - Ирина Шевченко.
Лучшим молодым парикмахером стала студента Ангелина Орлова. Конкурс дошкольного работника (воспитателя) выиграла Виноградова Надежда, а в компетенции «Медицинский и социальный уход» победила Чиванова Лилия.
Самыми активными предпринимателями оказались Журавлев Аркадий и Пулькин Павел.
Все студенты, которые заняли первые места, учатся в Твери.
На чемпионате было представлено 20 номинаций. Фото: областное правительство