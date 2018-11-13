20-летние парни до смерти избили мужчину в Твери из-за пакета с алкоголем

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-13T10:05:23+03:00

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В Твери прокуратура Пролетарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту избиения 39-летнего мужчины.

По версии предварительного расследования, вечером 6 апреля этого года возле одного из магазинов на проспекте Калинина поругались четверо мужчин. Ссора возникла из-за ошибочного предположения, что молодые люди взяли чужой пакет со спиртными напитками.

Словесная перепалка переросла в драку. Тогда 20-летние парни стали избивать своего противника. Мужчину били ногами и руками по телу и голове. От полученных травм он скончался на месте до приезда «скорой».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Их причастность к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и видеозаписью с магазина.

Уголовное дело будет рассматривать Пролетарский районный суд.