2018-11-13T09:55:03+03:00
Происшествия

Автомобилист сбил двухлетнюю велосипедистку в Твери

Девочку пришлось госпитализировать
Альберт БОЙКОВ
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Маленькую девочку пришлось доставить в больницуМаленькую девочку пришлось доставить в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 12 ноября, в Твери на улице Паши Савельевой в районе дома №36Б, произошла авария в результате которой пострадала двухлетняя девочка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 12:10.

Установлено, что 42-летний водитель "Toyota Corolla" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двухлетнюю девочку, которую на детском велосипеде через дорогу пыталась перевезти мама. Без травм к сожалению не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии девочка была доставлена в одну из больниц города.

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