2018-11-13T09:29:26+03:00
Общество

Мужчина ушел из дома и пропал в Тверской области

К поискам присоединились следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Поиски продолжаются Фото: ВПСО "Сова"Поиски продолжаются Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области пропал Харламов Александр Анатольевич. 51-летний житель Ржева 9 ноября около 16:00 вышел из дома и не вернулся. Мужчина мог отправиться в деревню Турбаево. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда "Сова" сообщают, что у пропавшего есть круглый шрам на правой ключице. Одет он был в черный бушлат с надписью "охрана", черные брюки и черные ботинки. С собой он взял ключи, кнопочный телефон и, возможно, документы на автомобиль

Информацию о местонахождении мужчины волонтеры просят сообщать по телефонам: 89157225566, 89201650885 или 102.

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