2018-11-13T11:01:53+03:00
Здоровье

В Тверской области пройдет донорская акция для студентов двух учебных заведений

Сдавать кровь могут только совершеннолетние граждане
Виктория ЖУКОВА
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Сдавать кровь могут только те, кому исполнилось 18 лет Фото: архив "КП"Сдавать кровь могут только те, кому исполнилось 18 лет Фото: архив "КП"
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В Твери 13, 14 и 15 ноября пройдут донорские акции для студентов. Кровь смогут сдать учащиеся двух учебных заведений Тверской области: Тверского госуниверситета и Торжокского политехнического колледжа.

Станция переливания крови находится по адресу: улица Тамары Ильиной, 20. Сдать кровь можно с 9:00 до 12:00.

В областном Минздраве отмечают, что студенты всегда активно откликаются на такие акции. Например, в октябре кровь сдали около 150 учащихся.

Напомним, что донором может быть только совершеннолетний человек. Весить он должен не менее 50 килограмм и не иметь медицинских противопоказаний.

Перед сдачей крови у человека изменяется температура тела (должна быть не выше 37°С), артериального давления, ритмичности и частоты пульса (50-100 ударов в минуту). После этого донора осматривает врач-трансфузиолог.

Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.

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