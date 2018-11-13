За неуплату налогов у жителя Твери арестовали дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-13T08:40:38+03:00

За 10 месяцев текущего года у 31 должника по налоговым платежам было арестовано имущество на сумму 5,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого мужчина сразу же выплатит всю сумму

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В Твери судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, который игнорировал все требования об уплате налогов. Житель областного центра также не ответил и на постановление судебных приставов о возбуждении исполнительного производства.

Автомобиль марки «MAZDA CX-9» у должника забрали, когда он приехал в налоговую. Судебные приставы произвели арест прямо на автостоянке.

В Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области рассказали, что после этого мужчина оперативно погасил налоговую задолженность в полном объеме. А должен он был 97 тысяч рублей.

За 10 месяцев текущего года у 31 должника по налоговым платежам было арестовано имущество на сумму 5,5 млн рублей. Это результат оперативного и эффективного взаимодействия налоговиков и судебных приставов. Аресту подлежат не только машины, но и производственные помещения, гаражи, квартиры и земельные участки.

Напомним, что налоги на землю, транспорт и имущество нужно оплатить до 3 декабря 2018 года.