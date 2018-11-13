Без тепла и горячей воды останется ряд домов в микрорайоне "Юность" в Твери

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-13T08:07:28+03:00

Ремонтные работы будут идти весь день

Изменить размер текста: A A

В Твери жители Заволжского района останутся без тепла и горячей воды на целый день. Сегодня, 13 ноября коммунальщики будут ликвидировать повреждение магистрального трубопровода на Молодёжном бульваре.

В администрации Твери сообщают, что работы на теплотрассе начнутся в 9:00. В связи с этим тепло и горячую воду отключат в некоторых жилых домах по улицам Артюхиной, Паши Савельевой, Фрунзе и Молодёжному бульвару.

Ремонтные работы будут идти весь день. Плановый срок отключения – до 21:00 13 ноября. Контролировать работу специалистов «Тверской генерации» будет департамент ЖКХ администрации Твери.