Без тепла и горячей воды останется ряд домов в микрорайоне "Юность" в Твери
Ремонтные работы будут идти весь день
Идут работы на теплотрассеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери жители Заволжского района останутся без тепла и горячей воды на целый день. Сегодня, 13 ноября коммунальщики будут ликвидировать повреждение магистрального трубопровода на Молодёжном бульваре.
В администрации Твери сообщают, что работы на теплотрассе начнутся в 9:00. В связи с этим тепло и горячую воду отключат в некоторых жилых домах по улицам Артюхиной, Паши Савельевой, Фрунзе и Молодёжному бульвару.
Ремонтные работы будут идти весь день. Плановый срок отключения – до 21:00 13 ноября. Контролировать работу специалистов «Тверской генерации» будет департамент ЖКХ администрации Твери.