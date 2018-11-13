В Торжке отметят Кузьминки
17 ноября на территории Новоторжского кремля Торжка раскинутся сразу три города: Торжок, Новгород, Псков.
В Торжке гостей ждут мастер-классы по кузнечному и кожевенному ремеслу, изготовлению стеклянных бус, свечей, лаптей и украшений из медной проволоки. А ещё народные игры и хороводные пляски.
На новгородской рыночной площади, наполненной различными сувенирами, будут проходить представления кукольного театра «Петрушкина карусель», ростовых кукол и теневого театра.
Псковский военный лагерь дружинников приглашает всех пострелять из пушек, мушкетов, арбалетов и лука, облачиться в доспехи и принять участие в боях на гуманизированном оружии.
Таке на празднике ожидаются - чеканка монеты, квесты, исторический спектакль «Тяжесть кузнечного молота» и конкурс кузнечного ремесла.
Традиционно пройдет и интерактивная свадьба на «Кузьминки».
Специальный гость фолк-рок-группа«MystTerra» (Москва).
Начало в 12.00.