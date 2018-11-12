Тверской ТЮЗ покажет "Красавицу и чудовище"

12 Нояб. 23:59 2018-11-13T00:08:44+03:00

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13 ноября в Тверском ТЮЗе пройдет музыкальная сказка "Красавица и Чудовище".

Тверской ТЮЗ знает секретный рецепт приготовления восхитительной сказки! Для начала нужно взять красивую девушку и добавить к ней немного хулиганства, принцу добавить непослушания. Всё это замешать на любви и дружбе. Бросить туда щепотку волшебства, колдовства, несколько капель добра и справедливости. Приправить талантливым исполнением актёров Тверского ТЮЗа под руководством удивительного сказочного режиссёра – Ирины Зубжицкой, которая прибыла в Тверь из города на Неве! А результат всего этого – музыкальная сказка «Красавица и Чудовище»!

Начало в 11.00.

Касса театра: 8 (4822) 34 97 03.

Адрес: Тверь, ул. Советская, 32