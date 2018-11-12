2018-11-12T20:05:44+03:00
Общество

Волонтеров для помощи в подключении цифрового ТВ в Тверской области можно вызвать по телефону

Следует только позвонить на горячую линию
Ирина ТАРАСОВА
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Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом форматеВерхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом форматеФото: Абылай САРАЛАЕВ
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В Тверской области волонтеры бесплатно помогают жителям при подключении цифрового телевидения и настройке оборудования. Заявку можно оставить в администрациях соответствующих муниципальных образований или по телефону горячей линии в Министерстве экономического развития региона (4822)33-33-45.

Всего в этой работе задействовано порядка 900 добровольцев. Все волонтеры прошли специальное обучение при участии специалистов Тверского областного радиотелевизионного передающего центра.

Напомним, что Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом формате. Торжественная церемония запуска цифрового телевидения и второго мультиплекса состоялась 9 ноября в Твери.

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