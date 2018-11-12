Волонтеров для помощи в подключении цифрового ТВ в Тверской области можно вызвать по телефону

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-12T20:05:44+03:00

Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом формате Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Следует только позвонить на горячую линию

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В Тверской области волонтеры бесплатно помогают жителям при подключении цифрового телевидения и настройке оборудования. Заявку можно оставить в администрациях соответствующих муниципальных образований или по телефону горячей линии в Министерстве экономического развития региона (4822)33-33-45.

Всего в этой работе задействовано порядка 900 добровольцев. Все волонтеры прошли специальное обучение при участии специалистов Тверского областного радиотелевизионного передающего центра.

Напомним, что Верхневолжье стало первым регионом России, который полностью перешёл на вещание в цифровом формате. Торжественная церемония запуска цифрового телевидения и второго мультиплекса состоялась 9 ноября в Твери.