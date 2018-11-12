2018-11-12T19:35:56+03:00
Общество

105 жителей Тверской области пожаловались на шум

Некоторым гражданам мешает даже лифт
Виктория ЖУКОВА
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Некоторым гражданам мешает даже лифтНекоторым гражданам мешает даже лифтФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области подвели итоги контроля воздействия физических факторов на здоровье населения. К таким факторам, например, относятся промышленные предприятия, транспорт, радиотелефонная связь. Самое негативное влияние на население оказывает шум.

Так, за этот год в региональное управление Роспотребнадзора поступило 105 обращений граждан по поводу шума. Жалуются в основном граждане, которые живут на первых этажах. Дискомфорт им доставляют шумы от вентиляции и холодильного оборудования магазинов или кафе, вибрация при работе отопительного оборудования или насосов, которые находятся в подвалах. Жалуются жители и на громкий лифт.

По данным управления, удельный вес замеров шума с превышением допустимых значений составляет 38,6%. При выявлении превышений в отношении нарушителей проводятся контрольно-надзорные мероприятия или административные расследования.

Напомним, что нарушать тишину нельзя с 23:00 до 7:00 по будням и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

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