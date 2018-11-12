254 спортсмена и тренера Тверской области получат денежное вознаграждение
В Тверской области единовременное денежное вознаграждение получат спортсмены, которые достигли выдающихся показателей. Также средства будут направлены и тренерам, по итогам соревнований прошлого года.
Этот вопрос вошел в повестку дня на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 12 ноября провел губернатор Игорь Руденя. Дополнительно из регионального бюджета на выплаты вознаграждений планируется направить свыше 1,1 млн рублей. С учётом дополнительных средств общая сумма поддержки спортсменов в этом году составит порядка 3,4 млн рублей.
Выплаты получат 254 человека: 190 спортсменов и 64 тренера.
В областном правительстве сообщили, что региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях.