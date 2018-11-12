254 спортсмена и тренера Тверской области получат денежное вознаграждение

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-12T17:37:19+03:00

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В Тверской области единовременное денежное вознаграждение получат спортсмены, которые достигли выдающихся показателей. Также средства будут направлены и тренерам, по итогам соревнований прошлого года.

Этот вопрос вошел в повестку дня на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 12 ноября провел губернатор Игорь Руденя. Дополнительно из регионального бюджета на выплаты вознаграждений планируется направить свыше 1,1 млн рублей. С учётом дополнительных средств общая сумма поддержки спортсменов в этом году составит порядка 3,4 млн рублей.

Выплаты получат 254 человека: 190 спортсменов и 64 тренера.

В областном правительстве сообщили, что региональные меры поддержки спорта высших достижений призваны создать условия для подготовки конкурентоспособных спортсменов, мотивировать их на победы в знаковых мировых соревнованиях.