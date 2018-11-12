В Тверской области задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-12T16:33:31+03:00

В Тверской области полицейские задержали мужчину, который находился в Федеральном розыске

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12 ноября в городе Конаково полицейские задержали 28-летнего жителя Ростовской области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина находился в Федеральном розыске как подозреваемый в угоне автомобиля и нарушении правил дорожного движения.

В настоящее время, возбуждено уголовное дело, задержанный находится в отделении полиции, где будет вестись дальнейшее разбирательство.