В Тверской области задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске
Обвиняемый заключён под стражу
В Тверской области полицейские задержали мужчину, который находился в Федеральном розыске
Изменить размер текста:
12 ноября в городе Конаково полицейские задержали 28-летнего жителя Ростовской области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина находился в Федеральном розыске как подозреваемый в угоне автомобиля и нарушении правил дорожного движения.
В настоящее время, возбуждено уголовное дело, задержанный находится в отделении полиции, где будет вестись дальнейшее разбирательство.