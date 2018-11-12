В Твери мужчине вынесли приговор за попытку сбыта наркотиков

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-12T16:20:23+03:00

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12 ноября в Твери злоумышленнику, зарабатывающему на торговле наркотиками вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Как сообщает прокуратура Центрального района города Твери, мужчина получал наркотические средства и психотропные вещества для дальнейшего их сбыта путем «закладок». После его задержания полицейскими было изъято 6 свертков наркотиков и других веществ.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, а Центральный районный суд города Твери назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.