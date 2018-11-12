В Твери мужчине вынесли приговор за попытку сбыта наркотиков
Житель Твери получил 7 лет строгого режима
Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
12 ноября в Твери злоумышленнику, зарабатывающему на торговле наркотиками вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Как сообщает прокуратура Центрального района города Твери, мужчина получал наркотические средства и психотропные вещества для дальнейшего их сбыта путем «закладок». После его задержания полицейскими было изъято 6 свертков наркотиков и других веществ.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, а Центральный районный суд города Твери назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.