2018-11-12T16:20:23+03:00
Происшествия

В Твери мужчине вынесли приговор за попытку сбыта наркотиков

Житель Твери получил 7 лет строгого режима
Юлия ПРОХОРОВА
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Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"Обвиняемому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"
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12 ноября в Твери злоумышленнику, зарабатывающему на торговле наркотиками вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Как сообщает прокуратура Центрального района города Твери, мужчина получал наркотические средства и психотропные вещества для дальнейшего их сбыта путем «закладок». После его задержания полицейскими было изъято 6 свертков наркотиков и других веществ.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, а Центральный районный суд города Твери назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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