Всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью!" стартовала в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-12T17:04:55+03:00

Различные мероприятия будут проходить в регионе до 23 ноября

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На территории Тверской области сегодня, 12 ноября, начался очередной этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Мероприятия в рамках акции будут идти до 23 ноября.

Акция направлена на взаимодействие правоохранителей, власти и общества по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В регионе будут проходить мероприятия по сбору и проверки информации, а также оказанию медпомощи и консультаций наркозависимым лицам.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВЛ России, главная цель акции - сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Верхневолжья.

Информировать о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков жители могут сообщить полицейским по телефонам: 8 (4822) 52-26-00, 42-23-10. Проконсультироваться по вопросам диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией можно позвонив, по номеру: 8 (4822) 72-13-40.