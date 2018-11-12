Водитель вылетел в кювет и скрылся с места аварии в Тверской области
Пострадавших в аварии нет
Водитель с места аварии скрылся Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области автомобиль вылетел в кювет. Ария произошла 12 на 18 км автодороги "Андреаполь-Волок" в Андреапольском районе. На месте работали спасатели, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД.
В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что прибыв на место, спасатели обнаружили только разбитый автомобиль с номерами тверского региона. По неустановленной причине ВАЗ-2112 съехал в кювет. Водитель с места происшествия скрылся, сейчас правоохранители устанавливают его личность.
Пострадавших в аварии нет.