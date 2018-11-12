Сильный ветер ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-12T15:22:47+03:00

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В Тверской области ожидается непогода. О неблагоприятных метеорологических явлениях сообщает региональное УМЧС России. По информации Тверского гидрометцентра 13 ноября на территории региона ожидается усиление южного ветра. Отдельные порывы могут дойти до 15 метров в секунду.

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели не рекомендуют гражданам в ветряную погоду ходить под шаткими строениями и сухими деревьями. На улице обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (на различные рекламные щиты и вывески).