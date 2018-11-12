53-летний житель Твери заплатит 210 тысяч рублей за фальшивые золотые монеты

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-12T14:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери к сотрудникам полиции за помощью обратился 53-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на одной из улиц города к нему подошел неизвестный и предложил купить золотые монеты. Продавал коллекцию мошенник за 210 тысяч рублей.

Заявитель передал злоумышленнику деньги. Однако потерпевший решил проверить достоинство монет в ближайшем ювелирном салоне. Там он выяснил, что монеты не представляют никакой ценности.

Полицейские выяснили приметы злоумышленника и обследовали место происшествия. Было установлено, что подозреваемый – это 24-летний житель Ставропольского края. Мужчину задержали. В содеянном он сознался и рассказал, что полученные деньги успел потратить.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мошенника возбуждено уголовное дело.