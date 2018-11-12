2018-11-12T14:03:43+03:00
Общество

В Тверской области началась «Декада белой трости»

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получать качественные медицинские и социальные услуги
Юлия ПРОХОРОВА
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В Твери началась «Декада белой трости», основная цель которой - улучшить жизни людей с ограниченными возможностями здоровьяВ Твери началась «Декада белой трости», основная цель которой - улучшить жизни людей с ограниченными возможностями здоровьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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12 ноября 2018 года в Твери началась «Декада белой трости», которую проводит областная библиотека для слепых имени М.И. Суворова. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, теперь люди с инвалидностью смогут с комфортом посещать учреждения культуры, спорта, получать качественное образование и медицинские услуги.

В программу «Декады белой трости» входят мастер-классы, конкурсы декоративно-прикладного творчества, концерты, виртуальное путешествие «Тверская Карелия», интеллектуальное состязание молодежных команд «Тверская игра», выставка книг специальных форматов, круглый стол по вопросам реабилитации людей с инвалидностью и другие мероприятия.

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