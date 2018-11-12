В Тверской области началась «Декада белой трости»

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-12T14:03:43+03:00

В Твери началась «Декада белой трости», основная цель которой - улучшить жизни людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получать качественные медицинские и социальные услуги

Изменить размер текста: A A

12 ноября 2018 года в Твери началась «Декада белой трости», которую проводит областная библиотека для слепых имени М.И. Суворова. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, теперь люди с инвалидностью смогут с комфортом посещать учреждения культуры, спорта, получать качественное образование и медицинские услуги.

В программу «Декады белой трости» входят мастер-классы, конкурсы декоративно-прикладного творчества, концерты, виртуальное путешествие «Тверская Карелия», интеллектуальное состязание молодежных команд «Тверская игра», выставка книг специальных форматов, круглый стол по вопросам реабилитации людей с инвалидностью и другие мероприятия.