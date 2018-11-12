Водитель "Ягуара" сбил несовершеннолетнюю девочку в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-12T13:09:41+03:00

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В пятницу, 10 ноября, в Зубцовском районе Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка. Дорожное происшествие случилось в деревне Дерибино в районе дома №26 по улице Центральной, когда на часах было около 17:40.

Установлено, что 16-летний водитель мопеда "Альфа Ягуар" без номеров, не справился с управлением и сбил 13-летнюю девочку, которая стояла на автобусной остановке.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая попала с травмами в больницу.