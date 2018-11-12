49-летний водитель врезался в отбойник на автотрассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-12T13:02:05+03:00

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Под Тверью в ночь на 11 ноября произошла авария, виновником которой стал предположительно пьяный водитель. На 187 километре автотрассы М-10 в сторону Москву автомобиль марки «Мазда» влетел в отбойник.

За рулём машины ехал 49-летний водитель. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и медики. Автоинспекторы разбудили водителя, который после аварии благополучно уснул в своём автомобиле. Медики доставили его в больницу.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что мужчина не правильно выбрал скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия. От медицинского освидетельствования он отказался.