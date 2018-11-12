14-летнюю девушку сбили в Твери

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-12T12:27:47+03:00

Авария произошла на перекрестке около ДК "Химволокно"

Изменить размер текста: A A

В Твери иномарка сбила 14-летнюю девочку. Авария произошла 11 ноября в 17:20 на площади Гагарина.

27-летний водитель ехал на автомобиле «Renault Megane». Он не заметил школьницу, которая выбежала на регулируемый пешеходный переход в районе дома №2. Девочка шла справа налево по ходу движения транспортного средства.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что водитель ехал на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда девочка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

Также в минувшие выходные под колесами автомобиля оказалась еще одна несовершеннолетняя.