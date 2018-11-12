2018-11-12T12:03:32+03:00
Происшествия

Полицейские задержали трех мошенников, которые по телефону обманывали пенсионеров в Тверской области

Пожилым людям сообщали, что их родственник попал в беду
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемые задержаны Фото: УМВД России по Тверской областиПодозреваемые задержаны Фото: УМВД России по Тверской области
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Тверские полицейские при содействии оперативников МВД по Республике Крым установили трех мужчин, которых подозревают в совершении серии мошенничеств на территории Тверской области.

Злоумышленники искали людей пожилого возраста в Тверской области и звонили им на домашний телефон. Они представлялись правоохранителями и сообщали пенсионерам, что их близкий человек (сын или внук) якобы попал в беду. Мошенники предлагали «уладить» ситуацию за крупную сумму. За деньгами злоумышленники присылали курьера, в роли которого выступал тверской таксист.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых. Ими оказались жители Симферополя. При этом один из них находился в федеральном розыске и жил по поддельным документам.

Во время обыска у фигурантом изъяли мобильные телефоны и записные книжки с телефонами и адресами потерпевших.

- Установлена причастность мужчин к совершению 13 мошенничеств в отношении пожилых людей. Фигуранты задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

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