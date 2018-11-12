Полицейские задержали трех мошенников, которые по телефону обманывали пенсионеров в Тверской области
Тверские полицейские при содействии оперативников МВД по Республике Крым установили трех мужчин, которых подозревают в совершении серии мошенничеств на территории Тверской области.
Злоумышленники искали людей пожилого возраста в Тверской области и звонили им на домашний телефон. Они представлялись правоохранителями и сообщали пенсионерам, что их близкий человек (сын или внук) якобы попал в беду. Мошенники предлагали «уладить» ситуацию за крупную сумму. За деньгами злоумышленники присылали курьера, в роли которого выступал тверской таксист.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых. Ими оказались жители Симферополя. При этом один из них находился в федеральном розыске и жил по поддельным документам.
Во время обыска у фигурантом изъяли мобильные телефоны и записные книжки с телефонами и адресами потерпевших.
- Установлена причастность мужчин к совершению 13 мошенничеств в отношении пожилых людей. Фигуранты задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Тверской области.